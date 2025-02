Ex-affair de Neymar revela encontro com esposa de Cristiano Ronaldo

Gabily, 29, se encontrou com Georgina Rodríguez, a esposa de Cristiano Ronaldo.

O que aconteceu

A influenciadora, que é ex-affair de Neymar, compartilhou fotos do encontro no Instagram. "Adoro conhecer pessoas que têm a mesma energia e são simples de coração como você, linda! O Brasil te ama", disse ela.

O encontro das duas aconteceu em Riyadh, na Arábia Saudita. Gabily contou que troca mensagens com Georgina e que o convite para se conhecerem pessoalmente partiu dela.

Após compartilhar as fotos, a influenciadora reclamou dos haters. "Postar aqui na internet sempre tem esse lado das pessoas quererem distorcer, desmerecer ou falar besteira. Não sei o que o povo pensa da vida? Fui contratada por uma empresa para estar aqui no jogo do Al-Nassr", explicou.