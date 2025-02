'Estou adorando ver minha mãe ser jovem', diz filho de Luciana Gimenez

Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez, mandou vídeo em homenagem para a mãe. Ela participou do Batalha do Lipsync do Domingão com Huck (TV Globo).

O que aconteceu

Luciana Gimenez assistiu vídeo que seus dois filhos mandaram para o Domingão com Huck. Ela disse que ia chorar pelo feito da produção: "Não gente, nem no meu aniversário eles falaram. Para que vai borrar tudo".

Lucas Jagger disse que a mãe é a responsável por ele ser "bonzinho": "Você está sendo muito boa para mim. Acho que sou esse jeito bonzinho que todo mundo fala que sou, até bonzinho demais, por causa de você".

O primogênito da apresentadora agradeceu sobre o cuidado com a alimentação que ela teve com ele: "Agradeço que você nunca deixou eu comer besteira e agora depois que tô velho eu não como besteira até hoje por causa disso, e várias outras coisas".

Lucas também rebateu críticos sobre a mãe estar "vivendo" aos 55 anos de idade: "A galera gosta de criticar e falar que você tá 'muito jovem'. E eu estou adorando minha mãe ser jovem. Amo você, te amo".

Recentemente, Luciana Gimenez falou sobre ser desejada por homens e mulheres: "Sou livre!, declarou". Ela também postou vídeo de suposto beijo lésbico com atriz de 22 anos.

O filho Lorenzo Morad também mandou um vídeo. Ele falou sobre o dia de esqui que tiveram juntos — ela acabou se machucando.