Diogo Almeida lamenta possível Paredão com Aline no BBB 25: 'Não esperava'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em conversa com Maike e João Pedro, Diogo Almeida desabafa sobre possibilidade de ir ao Paredão com Aline.

O que aconteceu

O Líder João Gabriel já afirmou que irá indicar a ex-policial militar. "Na cabeça dela, vocês têm uma boa relação. Ela não tinha na cabeça que vocês não tinham uma boa relação e foi isso que ela me falou", contou o ator, sobre uma conversa que teve com sua affair na festa de sexta (7).

João Pedro, então, recorda que, na primeira semana, Aline e Vinícius colocaram os gêmeos na Mira do Líder. "Paga na mesma moeda. Mas agora é pior, porque a gente vai botar ela no Paredão. Ela não conversa com a gente, ela não troca ideia", justificou.

Ela achou que vocês tinham estreitado mais os laços. Não estreitado os laços, mas algo assim , argumenta Diogo.

João Pedro, no entanto, nega que esse contato exista. "Isso é da boca para fora. A gente não queria colocar ela, não. Mas ela fez aquilo lá, meu irmão não gostou de jeito nenhum. Se fosse eu, até pensava em dar uma segunda chance", disse.

Diogo desabafou sobre a possibilidade de enfrentar a ficante no Paredão. "Eu não esperava, não esperava. Saber que eu vou pela casa, eu já sabia. Agora ela ir e (eu) ir com ela", comentou.

Eu sei, imagino. Mas nem eu esperava. Nem eu e meu irmão esperávamos colocar ela , concluiu João Pedro.