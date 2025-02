Carmo Dalla Vecchia chorou após provar fantasia do Masked: 'Fiquei sem ar'

O personagem Vlad, que foi interpretado originalmente por Ney Latorraca na novela "Vamp", foi o desmascarado do The Masked Singer deste domingo (9). Quem estava por trás foi o ator Carmo Dalla Vechia que disse ter chorado quando colocou a fantasia pela primeira vez.

O que aconteceu

O ator Carmo Dalla Vechia foi relevado após retirar a fantasia de Vlad, e foi o quinto eliminado da competição. Ele se apresentou com a música "Simpathy For The Devel".

Após ser desmascarado, ele contou a dificuldade que teve para se adaptar à fantasia: "O primeiro dia que eu botei a máscara eu fui para o hotel, eu chorava que nem um menino de cinco anos de medo".

Vlad foi desmascarado no The Masked Singer Brasil Imagem: Reprodução/Globoplay

O ator contou que ficou sem ar: "[Quis chorar] Porque na primeira vez que eu fui fazer eu fiquei sem ar porque eu não sabia onde respirar direito, tinha três buracos e eu levantava o ombrinho para conseguir enxergar pela boca [do boneco], aí minha boca ficava em um lugar onde não tinha respiro e aí eu não entendia. E acabou o ar, eu não sabia como tirar aquilo da minha cabeça".

Dalla Vechia disse que falou com seu psicanalista que sugeriu uma explicação para o que ocorreu: "Liguei para meu psicanalista e ele perguntou para mim 'como você nasceu?'. E eu disse 'nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço'. Ele disse 'tá vendo, você reviveu o seu momento de nascimento, chorava igual uma criança de 5 anos de idade'".

O artista agradeceu o convite para ir ao programa: "Mas olha, foi maravilhoso. É um dos jogos mais divertidos que eu já passei dentro da emissora, porque você dança, você canta, você brinca, tem o jogo de adivinhação. Foi uma alegria".

Os outros personagens salvos hoje foram Sol, de 'Vai na Fé"; Candinho e Policardo de "Eta Mundo Bom"; e Jade, de "O clone", salva pelo júri. A banca de jurados foi formada por Bianca Bin, Sergio Guizé, Tony Ramos, Tata Werneck e Belo. O pagodeiro e Eliana cantaram juntos no programa.