Bruna Biancardi exibe barriga da gravidez de segunda filha com Neymar

Bruna Biancardi, 30, exibiu a barriga da gravidez de sua segunda filha com Neymar, 33.

O que aconteceu

No último sábado (8), a influenciadora postou fotos exibindo sua barriguinha de quatro meses de gravidez. Bruna está esperando Mel, sua segunda filha com Neymar.

Nos registros, Biancardi aparece vestindo um top e short curto, com a barriga à mostra. Ela estava passeando com uma amiga em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, lugar onde celebraram os 33 anos do atleta.

Além disso, Bruna também foi fotografada ao lado de um pônei que está esperando filhote. "Pônei gravidinha", escreveu na legenda.

Bruna Biancardi exibe barriga da segunda gravidez Imagem: Reprodução/Instagram