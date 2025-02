'Icônica': brasileiro que maquiou Bianca Censori rebate críticas após nudez

Bianca Censori, 30, foi um dos nomes mais comentados após a premiação do Grammy, ocorrida na semana passada, mesmo sem concorrer a nenhum prêmio. A mulher do cantor Ye, antes chamado Kanye West, parou o tapete vermelho ao surgir quase nua, usando apenas um vestido justo e completamente transparente.

Um brasileiro participou da preparação de Censori até o tapete vermelho. Dindi Hojah foi responsável pela maquiagem da arquiteta e, em entrevista para Splash, defendeu o visual "icônico" e comentou as especulações sobre o relacionamento dela com o rapper, além de dar detalhes dos bastidores do trabalho com a dupla.

Acho o visual dela icônico. Muita gente sem repertório também pode ir a um desfile de moda ou a uma exposição de arte e achar feia, inadequada, nojenta.

Dindi Hojah

O maquiador rejeita críticas e especulações à dinâmica entre Ye e Bianca. "Acho que mulheres com a sobrancelha tatuada com o símbolo da Nike sofrem mais com a imposição de beleza dos maridos delas do que a Bianca", afirma. "As pessoas deveriam olhar mais [e notar] se elas estão numa relação abusiva do que presumir que o outro está e fingir empatia."

Dindi conta que o trabalho com Bianca foi bastante colaborativo. "O processo criativo é vivo e constante. São infinitas provas de roupa, ajustes e reuniões. Assim como com toda cliente, a construção é conjunta. Ela trouxe a referência e as vontades dela. Eu fiz minhas sugestões. Nós fizemos um teste prévio, alinhamos todos os detalhes e, no dia, só reproduzimos uma das opções dos testes."

Quando os visuais são mais reveladores, como no caso de Bianca, também é feita uma maquiagem corporal. O trabalho é feito com bases corporais específicas e fixador de maquiagem potente.

Dindi é maquiador de celebridades

Ele já havia trabalhado com Ye entre 2019 e 2021, depois de ser descoberto por Kim Kardashian. "Ela viu um trabalho meu, apresentou pra ele, e ele pediu para encontrarem o autor", conta. Na época, Dindi participou de projetos como o culto Sunday Service, o filme "Jesus is King" e chegou a cuidar do visual de Kim, então esposa do rapper, e North, filha mais velha do ex-casal.

Kanye West no Coachella de 2019, com cabelo pintado por Dindi Hojah Imagem: Rich Fury/Getty Images

Agora, ele foi convidado novamente por Ye para trabalhar com Bianca. Dindi viajou para Tóquio, onde Ye e Bianca passaram alguns dias e, depois, para Los Angeles, onde preparou Bianca para o Grammy. Hoje, está de volta a São Paulo, onde vive.

No Brasil, Dindi também maquia celebridades como Priscilla Alcântara e Jão. Ele também faz a maquiagem para ensaios de grandes revistas de moda e trabalhou com nomes como Cauã Reymond, Letícia Colin e Luísa Sonza.