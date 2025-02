BBB 25: Vitória Strada tenta combinar votos, mas Thamiris discorda

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Os brothers continuam se planejando para a formação do próximo Paredão no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vitória Strada se preocupa com a divisão de votos dos aliados. Uma parte quer indicar Diogo Almeida, enquanto outros pretendem votar em Eva ou Renata. "Minha única questão se a gente fosse dividir os votos é que a gente já viu o Diogo neste lugar e a gente não viu as meninas neste lugar", analisou.

Thamiris, no entanto, discorda. "Tudo bem que você quer saber a reação...", inicia a irmã de Camilla, mas a atriz corta: "Não quero saber. Eu quero que o público veja".

A nutricionista, por sua vez, acredita que ainda não é o momento de indicar as bailarinas. "Mas tem o próximo Paredão. É maluquice agora virar essa chave porque ninguém vai direcionar o voto para elas agora, num próximo sim. Não vai funcionar, porque ele (o Líder João Gabriel) vai tirar elas do Paredão. Se tiver que salvar, ele tira elas", opinou.

Strada não se dá por vencida. "Mas, mesmo assim, elas iam ter a tensão de como estar no Paredão", insistiu. "Para mim, dividir agora seria bobeira", concluiu Thamiris.