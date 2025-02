BBB 25: Vinícius e Aline têm nova DR na cozinha: 'Está sempre na defensiva'

Os amigos e ex-parceiros de jogo Vinícius, 28, e Aline, 32, voltaram a discutir na tarde deste domingo (9), por causa de um preparado que queimou no fogão do BBB 25 (Globo)

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A treta começou porque Vinícius sentiu que Aline o estava culpando pelo acontecido - coisa que ela negou. "Em momento nenhum disse que você viu e deixou queimar. Só falei que estava queimando. Não joguei a culpa em você", defendeu-se a policial militar.

A 'ficante' de Diogo Almeida, 40, acusou o promotor de evento de estar sempre na defensiva. "Do jeito que falou, parecia que eu estava jogando a culpa em você. Está na defensiva o tempo inteiro! Você não está se vendo."

Vinícius, porém, negou agir de tal forma e criticou Aline por fazer tempestade em copo d'água. "Eu não falei assim! É que só você se vê, né? Esqueci. A questão é que só eu erro e você acerta", ironizou ele.

Camilla, que acompanhou toda a DR, reclamou das rusgas constantes entre os dois amigos. "Gente, todo dia essa briga?"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas