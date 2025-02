BBB 25: Vinícius chora na piscina após discussão com Aline

Vinícius, 28, mostrou-se abalado após ter uma discussão com Aline, 32, sua ex-parceira de jogo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O promotor de eventos contou à amiga que estava preocupado com o impacto do envolvimento dela com Diogo Almeida, 40, sobre o jogo. "Eu tenho muito medo. Estou muito preocupado com você. Em relação a esse vai e volta...", admitiu ele.

Aline, porém, afirmou que essa é a última de suas preocupações. "Não tem nenhum vai e volta! Estou vivendo! Não estou preocupada com isso. Eu faço o que eu quero fazer. Vou ser uma farsa para chegar no objetivo final?"

Momentos depois, a policial militar deixou a piscina e Vinícius chorou silenciosamente. Em dado momento, o rapaz chegou a mergulhar o rosto dentro da água para secar as lágrimas e disfarçar a situação em que se encontrava.

