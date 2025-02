BBB 25: Vinícius abre o jogo com Aline sobre Diogo: 'Estou preocupado'

Vinícius, 28, conversou francamente com Aline, 32, sobre seus receios em relação ao envolvimento dela com Diogo Almeida, 40, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O promotor de eventos admitiu temer que ela se perca no jogo por conta do affair com o ator. "Eu tenho muito medo. Estou muito preocupado com você. Em relação a esse vai e volta... Nunca teve bom resultado, sabia? Essas situações que vão, que voltam, que parecem uma coisa e são outra...", explicou ele à amiga.

Aline, porém, assegurou que Vinícius está se preocupando à toa. "Não tem nenhum vai e volta! Estou vivendo. Não existe uma história que tem que ser igual [às outras]. Há tantas histórias que achamos que tinham tudo para dar errado [e não deram]. Não estou falando de casais, [mas] de pessoas."

Ela garantiu para o ex-parceiro de jogo que sabe muito bem o que está fazendo. "Não estou preocupada com isso. Eu faço o que eu quero fazer. Vou ser uma farsa para chegar ao objetivo final?"

