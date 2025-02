BBB 25: produção libera Eva do Monstro temporariamente

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Castigo do Monstro raiz! Após quase oito horas de tentativas, a produção liberou Eva temporariamente da dinâmica no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A dançarina foi escolhida após Mateus vencer a Prova do Anjo.

No Castigo da semana, Eva terá que ficar vestida de cadeado o tempo todo. Sempre que a música tocar, ela precisa se trancar dentro de um compartimento e só tem liberação de sair quando encontrar a chave correta. São 1.395 possibilidades.

Eva passou pela chave correta, pelo menos, duas vezes. A antiga dupla de Renata caiu no choro algumas vezes e pediu à produção para ir ao banheiro.

Cerca de uma hora após o pedido da sister, o Big Boss anunciou que Eva poderia fazer uma pausa. "Atenção, Eva: faremos uma pausa do Monstro. Chamaremos em breve novamente, o dummy abrirá o cadeado com a chave reserva", anunciou a voz.

A cearense aproveitou para tomar um banho, comer e dormir durante a "pausa" do desafio.