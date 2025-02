BBB 25: namorado de Mateus tem perfil discreto e faz sucesso após Presente

Neste domingo (9), Mateus recebeu o Presente do Anjo no BBB 25 (Globo), que contava com uma mensagem do namorado, Junior Souto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Discreto, o namorado do brother se declarou para Mateus. "Está todo mundo com muita saudade. Estamos acompanhando a sua trajetória aqui de fora. Eu ainda acho que o primeiro lugar vem", afirmou.

Junior fez sucesso na casa. "Caraca, seu bofe é bonitão, hein?!", expressou Camilla. Aline também brincou com o arquiteto: "Se você piscar o olho, eu pego Juninho". Eva foi outra sister que reagiu ao ver o namorado do participante: "Um gato o namorado dele".

Em uma conversa anterior, Mateus contou um pouco sobre a personalidade do namorado. "Ele não gosta de aparecer, tem uma vibe muito boa", explicou.

O casal se conheceu em agosto de 2024 e o namoro engatou rapidamente.

Os dois vivem um relacionamento à distância. Enquanto Mateus vive no Rio de Janeiro, Junior é de São Paulo. O brother, aliás, descreveu o primeiro encontro presencial com o amado, na capital paulista: "Sete da manhã, com mala, primeira vez que via ele".

Eu fui de ônibus. Cheguei sete horas da manhã em São Paulo, check-in do hotel era só três da tarde. Cheguei na casa dele, ele com café da manhã pronto. Ele super organizadinho com essas de louça, de casa, e eu também. A gente ficou conversando um tempão. A gente almoçou junto. Acabou que eu nem dormi no hotel, né? Começamos a ficar, e sempre nessa ponte aérea , detalhou em conversa no BBB.

Junior teve uma reação positiva ao saber da ida de Mateus ao reality. "Ficou de boa, mas é uma insegurança que dá, e eu superintendo. Ele é muito low profile. Eu o conheci em agosto, pouquíssimo tempo. A gente começou a namorar rápido. E ele tem uma vibe muito boa. Zero quer aparecer", elogiou.