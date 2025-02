BBB 25: Matteus detona Diogo Almeida: 'Ele me estressa'

Em conversa com Vitória Strada, Mateus critica Diogo Almeida no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O arquiteto é sincero sobre o que pensa a respeito do ator. "O Diogo, ele me estressa. No seguinte sentido: todas as vezes que ele vem conversar eu sinto que a conversa nunca é direta para a gente", explicou.

A atriz diz que, se chamar Diogo no Sincerão, será este o ponto que ela irá citar. Mateus continua: "Muita coisa não me desce ali, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o meu receio é ficar fazendo uma leitura mega monstruosa da pessoa e a pessoa só estar, tipo assim, (sinal positivo)", analisou.