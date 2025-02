Mateus chora com Presente do Anjo e Camilla comenta: 'Seu bofe é bonitão'

Mateus não segurou a emoção ao receber o Presente do Anjo no BBB 25 (Globo). O arquiteto escolheu Camilla e Vitória Strada para acompanhá-lo no almoço especial de domingo (9).

O que aconteceu

Mateus recebeu mensagens em vídeo dos pais, da irmã, do sobrinho e do namorado. "Está todo mundo com muita saudade. Estamos acompanhando a sua trajetória aqui de fora. Eu ainda acho que o primeiro lugar vem", disse Junior Souto, namorado do brother.

A irmã do arquiteto reforçou a torcida para a final. "Existe a saudade e também existe o 'não quero te ver', então a gente só se vê lá para abril mesmo."

Mateus chorou e foi abraçado por Camilla e Vitória. "Que lindo, amigo! Todo esse amor, que lindo!", afirmou a atriz.

Após os vídeos, Camilla brincou e elogiou o namorado do brother. "Caraca, seu bofe é bonitão, hein!"

