BBB 25: Líder João Gabriel ensaia discurso do Paredão: 'Não ia colocar'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após mudança de planos, João Gabriel ensaia seu discurso de indicação no Paredão deste domingo (9) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

João Pedro sugeriu que o irmão já começasse a se preparar para a formação da próxima berlinda.

O Líder da semana afirmou que já fez isso e começou a recitar o que pretende dizer na justificativa. "Vai ser assim: 'Então, Tadeu, a pessoa que vou colocar agora no Paredão é uma que eu não ia colocar. Eu dei o alvo para ela para retribuir o que ela me deu, que é a Aline", compartilhou.

O goiano também afirma que, se fosse por Vinícius, os dois irmãos não teriam recebido alvo para o primeiro Paredão da edição. "A Aline nunca deu abertura para a gente conversar. Nunca sentou eu, meu irmão e ela sobre jogo", observa.

Falaram que eu sou mentiroso, que eu prometi que não ia votar. Prometer é eu chegar no Vinícius e dizer: 'Eu prometo que não vou votar em você'. Eu falei, mas não tenho obrigação de chegar e falar que mudei meu pensamento de voto. Muito menos em você, Aline , ensaia João Gabriel.

Antes, o Líder havia dito que votaria em Mateus e, caso o Anjo fosse autoimune esta semana, sua segunda opção seria Vitória Strada.