BBB 25: Que horas começa a formação do quarto Paredão?

O BBB 25 (Globo) de domingo (9) terá formação de Paredão triplo. Saiba que horas começa o programa ao vivo.

Horário do BBB hoje

De acordo com a programação da Globo, o BBB de hoje começa às 23h10 (horário de Brasília), logo após o Fantástico. A formação do Paredão já terá início na abertura.

Na nova fase do reality, o jogo é individual. Pela primeira vez, os brothers não votarão em duplas.

Como será a formação do quarto Paredão

Imunidade. Gracyanne Barbosa, que voltou do Quarto Secreto, e Mateus, vencedor da Prova do Anjo, estão imunes.

Indicação do Líder. João Gabriel escolhe um dos participantes que estão Na Mira do Líder (Aline, Camilla, Thamiris ou Vitória).

Casa vota. Os três mais votados pela casa são indicados ao Paredão.

Prova Bate-Volta. As três pessoas mais votadas pela casa participam da dinâmica — apenas uma se salva.

Paredão formado. O indicado do Líder e mais duas pessoas mais votadas pela casa estão na berlinda tripla. Um participante deixa o reality na terça-feira (11).

