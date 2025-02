BBB 25: Gracyanne admite se incomodar com forma como Diego trata Daniele

Gracyanne Barbosa, 41, confessou que não gosta da maneira como Diego Hypolito, 38, costuma falar com a irmã, Daniele, 40, dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness contou ter essa sensação sobre o ginasta desde a primeira semana de jogo. "Me incomoda muito o jeito que ele fala. Precisa ter mais tato! Na primeira Prova da Imunidade, ali eu já comecei a incomodar com o jeito que ele fala com ela: 'Dani, por que você faz isso?' Deixa a menina fazer do jeito que ela quer!", protestou, em conversa com Mateus, 28, e Thamiris, 33, no banheiro.

Ela afirma já ter alertado a própria Daniele a esse respeito. "A Dani é muito boazinha, já falei para ela. Tudo bem que é a relação deles, ela não deve se incomodar, mas eu me incomodo - mesmo sem ter nada a ver com isso. [risos]"

Mateus concordou com Gracyanne e confessou se sentir da mesma forma. "Isso já me incomoda há um bom tempo. Depois até fiquei meio mal por ter feito esse julgamento. Depois fiquei [pensando]: 'Será que estou sendo filho da p*?'"

