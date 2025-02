Após três horas, Eva consegue abrir cadeado do Castigo do Monstro

Depois de três horas de busca pela chave correta para abrir o cadeado do Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo), Eva conseguiu cumprir o desafio.

O que aconteceu

Na manhã de domingo (9), durante o segundo chamado do Castigo do Monstro, Eva encontrou a chave correta após três horas de dinâmica. Na ocasião, Renata era a única fazendo companhia para a amiga no gramado.

Minutos antes de completar o desafio, a bailarina chorou e cogitou não estar sabendo abrir o cadeado do jeito correto. Ela ainda disse que estava a ponto de desistir.

Este foi o segundo chamado do Castigo do Monstro. Na madrugada de domingo, Eva foi liberada temporariamente da dinâmica após sete horas sem sucesso na busca pelo cadeado.

Entenda o Castigo da semana: No Monstro Cadeado, a participante fica vestido de cadeado. Sempre que a música do Monstro tocar, ela deverá ir para a caixa no gramado, que terá a porta trancada com um cadeado de verdade. Ela só pode sair depois que encontrar a chave correta no meio de 1.395 chaves.

