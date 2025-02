BBB 25: Diogo Almeida questiona voto de João Gabriel: 'Vou mandar a Aline'

Após sondar João Pedro, Diogo Almeida conversa sobre a indicação do Líder no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O ator teme que Aline, seu affair, seja indicada. "O que você está pensando em fazer?", questiona.

O Líder da semana é direto. "No Paredão? Eu vou mandar a Aline", afirmou. "Eu estava achando que você fosse mandar o Mateus", comentou Diogo.

Quando você deu para ela (o alvo), lembra que até comentei contigo na festa? Falei assim: 'Irmã, falei com a Aline que ela não era a primeira opção'. Mas eu cheguei a verbalizar isso para ela, porque eu vi que ela ficou muito aflito , recordou o artista.

João Gabriel justifica, dizendo que mudou de opinião nos últimos dias. "Mas eu vou falar no ao vivo que ela não era primeira opção, mas, depois de sexta-feira, eu já mudei minha ideia", declarou.

Por fim, Diogo lamenta a possibilidade de ir ao Paredão com seu affair. "Provavelmente, muita gente vai votar em mim na casa. Ir com ela (no Paredão)... Sacou?", indagou. "Eu não posso fazer nada, Diogo, é meu jogo. Não tenho nada a ver com a relação de vocês", dispara o Líder.