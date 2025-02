BBB 25: Diego critica brothers por punição gravíssima: 'Não acho engraçado'

Diego Hypolito se preocupa com as punições gravíssimas que João Gabriel, Maike e João Pedro tomaram no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Vitória Strada, Thamiris e Mateus, o ginasta especula que todos voltarão para o Tá Com Nada. "Eu tenho certeza que no ao vivo ele (Tadeu Schmidt) vai colocar a gente no Tá Com Nada. E a comida não volta, eles vão tirando todas as comidas dali", lamentou.

Eu não acho engraçado todo mundo ficar rindo o tempo todo por conta disso. Cada um é cada um, cada um age de uma maneira... , reclama o atleta.

A atriz acredita que eles não estão rindo por estarem no Tá Com Nada. "Eu acho que a nossa reação é tragicômica. (...) É rir de nervoso", defende. Thamiris concorda.

Gente, vocês não me devem justificativa de nada. Eu não fui julgado por uma risada que eu possivelmente dei em cima de uma atitude que não era para dar risada? Cada um tem sua reação e eu não estou dizendo que cada um está rindo disso. Eu estou aqui apontando dedo para alguém? Eu só estou put* porque eu não quero comer isso , concluiu Diego.