BBB 25: 'Castigada', Eva leva 41 minutos para sair da caixa do Monstro

Eva, 31, cumpriu na tarde deste domingo (9) a quarta etapa do Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A fisioterapeuta levou 41 minutos para achar a chave que destrancava o cadeado da Caixa. Após conseguir cumprir o desafio, ela comemorou e foi aplaudida pelos colegas de confinamento, que acompanharam de longe o esforço da cearense.

Renata, 33, brincou que a dinâmica deve estar rendendo vários memes com sua ex-parceira de jogo. "Gente, vai ter muito meme dela de cadeado rodando!", brincou ela sobre a ex-parceira de jogo.

Eva deve se trancar na caixa cada vez que a música do Monstro toca e achar, entre mais de 1300 chaves, aquela que abre o cadeado. Na primeira vez que participou da dinâmica, a moça chegou a ficar sete horas trancada, sem conseguir sair, obrigando a produção a pausar o desafio.

