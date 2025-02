Camilla chora ao falar de Diogo no BBB 25: 'Não tem empatia'

Na tarde de domingo (9), durante o Almoço do Anjo de Mateus no BBB 25 (Globo), Camilla desabafou sobre a convivência com Diogo Almeida na casa. A trancista não segurou o choro.

O que aconteceu

Camilla relembrou as trocas com Diogo e desabafou sobre ser taxada de "agressiva" pelo ator: "Toda vez que ele vai me descrever, ele me descreve com palavras muito negativas. 'Ah, ela é arrogante, é agressiva'. Não sei o quê."

Pelo que ele fala, vem do mesmo lugar que eu. Ele sabe o quanto é difícil. É isso que me deixa chateada, ele tem 40 anos! Não teve empatia. Camilla sobre Diogo

A trancista completou: "Eu sei o quanto é ruim entrar em um lugar e ver as pessoas te olhando de rabo de olho. Jamais faria isso com ele."

No papo, Vitória apontou que Diogo é psicólogo e esperava que ele agisse com mais empatia com os outros. Camilla disse que também fala muito na casa, mas sempre acolhe os participantes — atitude que não vê por parte do ator.

