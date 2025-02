BBB 25: Camilla critica clima tenso entre Aline e Vinícius: 'Brigam demais'

Camilla, 34, irritou-se com as discussões constantes entre Aline, 32, e Vinícius, 28, no BBB 25 (Globo) - e deixou clara essa insatisfação, após eles terem mais uma DR na cozinha.

O que aconteceu

A irmã de Thamiris, 33, aconselhou os ex-parceiros de jogo a resolverem suas diferenças no diálogo. "Eu acho que vocês precisam conversar. Vocês estão engasgados e estão brigando muito, cara! Vocês não brigavam assim!", reclamou ela.

Aline, então, tentou dar o assunto por encerrado - o que quase recomeçou seu bate-boca com Vinícius. "Pronto, acabou o assunto! Nós já resolvemos, não foi?", indagou a policial militar ao amigo. "Ah, então só acaba quando você quer?", ironizou ele. "Não, mas já tinha acabado. A Camilla puxou o assunto. Estou falando isso para não render", explicou ela.

Mesmo descontente, o promotor de eventos concordou em encerrar a questão. "Você quer falar mais? Então fale, vai! Vou te ouvir!", questionou Aline, disposta a retomar a discussão. "Não, pode ficar de boa. Não tem mais nada para resolver", desconversou Vinícius.

