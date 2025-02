BBB 25: Camilla compara Vilma a planta carnívora: 'Quietinha, mas atenta'

Camilla, 34, e Mateus, 28, analisaram o desempenho de Vilma, 68, no jogo do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A trancista analisou que, em um possível Paredão, a estudante de nutrição teria menos força que seu filho, Diogo Almeida, 40. "Dona Vilma, eu acho ela muito anônima aqui. E ela se fecha real", respondeu a jovem - acrescentando, porém, que Vilma sabe movimentar o jogo quando é necessário. "Ela é bem da malandra, né?", concordou o arquiteto.

A dupla comparou a mãe de Diogo a uma planta carnívora. "Ela fica nessa de planta e do nada... [Morde]", gesticulou Mateus. Camilla concordou. "Ela é super carnívora... Não brinca, não! Ela está quietinha, mas está atenta", declarou a irmã de Thamiris, 33.

Eles reclamaram que Vilma não se preocupa em criar relações com o restante do elenco. "Não se entrosa mesmo, mas ela falou que não faz questão", recordou Mateus. "Não faz questão e é dito. 'Não gosta de pertubar ninguém', não sei o que lá... Mas como tu vem para o Big Brother e não quer ter esse contato com ninguém? Meio doido", criticou Camilla.

