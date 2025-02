'Sonsa': Camilla alfineta Aline após sister dormir com Diogo no BBB 25

Camilla criticou Aline na manhã de domingo (9) após descobrir que a policial passou a noite com Diogo Almeida no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Aline e Diogo dormiram juntos no chão do Quarto Fantástico, em uma cama improvisada com edredons. Ao saber da notícia por Delma, Camilla comentou com seu grupo: "Agora essa falsa só está dormindo lá em cima [no Quarto Fantástico]. Sonsa. Ela vai fazendo o terreno dela."

Mateus contou que chamou Aline para dormir com ele na noite anterior: "Eu já estava ligado. Falei: 'Aline, vem dormir comigo essa noite'. E o Diogo só olhando de rabo de olho."

Camilla perguntou se Mateus tem algum problema com Diogo, e o arquiteto comentou: "Não faço questão nenhuma de ficar puxando assunto."

