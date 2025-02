BBB 25: após punição gravíssima, brothers comem por medo do Tá Com Nada

Pela segunda vez? Após penalidade gravíssima, brothers do BBB 25 (Globo) correm para comer por medo do Tá Com Nada.

O que aconteceu

João Pedro, Maike e João Gabriel tomaram três punições gravíssimas. Com menos 500 estalecas cada um - ou seja, 1.500 estalecas a menos para a casa, os participantes ultrapassaram as 100 punições no Vacilômetro.

Os brothers acreditam que, ao atingir os três dígitos, eles irão para o Tá Com Nada. Ao verem as notificações de punição gravíssima na tela, os brothers correm para comer o que está disponível para o VIP e para a Xepa. "Bora comer!", anuncia Vinícius.

As punições foram causadas por João Gabriel, que saiu do Apê do Líder e deixou João Pedro e Maike no local. Os dois brothers perceberam e tentaram sair correndo do cômodo. "Você é doido? Deixou a gente aqui dentro! Tá maluco, mano?", disparou a antiga dupla de Gabriel.

João Gabriel se preocupa. "Eu esqueci, esqueci", defendeu-se, na ocasião.

Os brothers foram avisados da punição logo na sequência. "Ele saiu e a gente saiu atrás, entendeu?", contou o paulista. De acordo com as regras do BBB, os convidados do VIP não podem ficar no Apê sem a presença do Líder.