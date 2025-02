Chupão no pé, proposta de banho e 'vontades': a semana +18 do BBB 25

A eliminação de Giovanna, o Quarto Secreto e o fim das duplas e o relacionamento de Diogo e Aline marcaram a semana no BBB 25 (Globo), que também trouxe algumas conversas com assuntos "para maiores".

Splash separou os principais momentos +18 da 4ª semana do programa:

Vontades?

Pouco antes do Paredão, Giovanna contou para Vitória Strada, Mateus e Camilla sobre algumas vontades que anda sentindo com Maike no BBB 25. Os dois estavam ficando.

É difícil você ficar com alguém aqui, né? Porque começa a ter umas vontades assim, você fica... Giovanna

Rapidamente Vitória reagiu brincando: "Era disso que eu estava falando, perguntando. É difícil

Giovanna comentou que percebe todas as câmeras viradas para eles no quarto. A atriz continua e fala sobre transar com alguém no reality. Ela concordou ser uma situação difícil ficar deitado com alguém sendo filmados.

Perfume na área íntima?

Enquanto se arrumava para a piscina na segunda-feira (3), Aline vestiu um biquíni e se perfumou enquanto se preparava para a piscina. No quarto anos 50, Aline se enfeitou e, conversando com Vinícius e Renata, declarou que agiu para chamar atenção de Diogo Almeida.

Aline espirrou o perfume em seu corpo e, com as mãos, espalhou o líquido pela área íntima. "Aqui é para quando bater o cheiro na sala, bater o arrependimento", disse.

Banho?

Horas antes da formação do Paredão que resultou no afastamento de Diogo e Aline, a policial brincou com ele. Ela conversava om Thamiris, quando o ator disse que iria tomar um banho para "ficar cheiroso". "Posso tomar banho com você?", perguntou a sister.

Diogo não responde e segue em direção ao banheiro. "Rapaz, me deixou no ar, foi?", disparou Aline, rindo. Ao ouvir o comentário, o ator dá uma gargalhada e volta para a sala.

Eu não falei nada... Só falei: 'Aline...'. Você quer vir? Se quiser vir... , propõe Diogo.

A sister, no entanto, diz que vai tomar banho só depois.

Chupar o pé?

Na madrugada de domingo (2), Diogo Almeida fez um pedido inusitado para Aline. Enquanto estavam na cama, abraçados embaixo do edredom, Diogo perguntou no ouvido de Aline: "Deixa eu chupar o seu pé?"

A policial respondeu a pergunta com uma gargalhada, e em seguida afirmou: "Eu acabo com a sua raça!"

O ator provocou: "Ah, vai acabar com a minha raça? Eu quero."

Aline disse: "Aqui não, pelo amor de Deus! Aqui não."