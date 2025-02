Bacci fala sobre saída da Record: 'Não conseguia ser dono do meu tempo'

Luiz Bacci falou pela primeira vez sobre sua saída da Record, em 17 de janeiro deste ano. O apresentador revelou, em participação no Domingo Legal, que já estudava a possibilidade há alguns anos, para ter mais tempo para descansar e ficar com a família.

O que aconteceu

Bacci desejava mais tempo com a família. "Comecei a sentir o peso de ter começado muito cedo justamente na pandemia. Muitas pessoas que eu amava foram embora sem que eu pudesse ter sentido como eu gostaria. Meus avós, o Marcelo Rezende. Meus sobrinhos cresceram e nem consegui ver direito."

Eu abro meu Instagram, meus amigos milionários estão curtindo o feriado. Meus amigos quebrados estão curtindo o feriado. E eu trabalhando sempre, não tendo tempo para fazer nada. E comecei a me preparar para reduzir a carga de trabalho.

Luiz Bacci

Apresentador já estudava a possibilidade há algum tempo. "Quem é muito íntimo meu, quando soube que eu sai da Record ficou surpreso de ter acontecido imediatamente. Mas já estava para acontecer há uns dois, três anos." Em outubro do ano passado, chamou a direção da emissora para conversar.

Minha mãe descobriu na pandemia um câncer grande no pulmão. E eu era tão viciado em trabalho. Minha mãe na UTI e eu não conseguia abrir mão do programa. Não conseguia ser dono do meu tempo.

Luiz Bacci

Planos dele envolvem investir na internet. Bacci revelou que, internamente, já existiam boatos de que ele deixaria a emissora, mas que ninguém o chamou para conversar e pensar em uma solução. Sua vontade, inicialmente, era conseguir pelo menos liberação para não trabalhas às sextas-feiras —apesar de saber que a possibilidade era remota, porque abriria precedentes.

Na semana que eu sai, chegou uma mensagem do vice-presidente falando que eu tinha um jantar sexta à noite. Na quinta, o jantar virou reunião. Eu já estava sabendo o que aconteceria. Minha vontade era fazer uma despedida.

Luiz Bacci

Bacci revelou que é grato a Edir Macedo e a todas as oportunidades que abraçou na Record. "Foram 17 anos, foi a casa que me construiu de verdade como jornalista. Respeito a decisão deles. A escolha do Gottino foi muito acertada [como substituto]."

Luiz Bacci começou como locutor aos 11 anos e foi para a TV aos 13 anos. No Domingo Legal de hoje, ele recebeu homenagem de sua professora da escola, de Isabella Veiga, César Filho, Analice Nicolau, Percival de Souza, Luciana Lacerda, Fabíola Gadelha, Gusttavo Lima e de familiares.