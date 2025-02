Astro de 'Friends' apela a Musk para banir Kanye West do X: 'Perturbado'

David Schwimmer fez apelo em publicação para que Elon Musk possa banir a conta de Kanye West do X.

O que aconteceu

David Schwimmer usou seu alcance na rede social de Mark Zuckerberg para pedir o banimento de Kanye West. Desde o Grammy, Kanye West fez uma série de publicações contendo ataques e ofensas na rede social de Elon Musk, o X (antigo Twitter).

Em sua publicação, Schwimmer, que é judeu, nomeou Elon Musk em seu apelo e marcou o perfil de Mark Zuckerberg. Ele chama Kanye de "intolerante perturbado": "Isso é tão 2022. Não podemos parar um intolerante perturbado de vomitar ódio e ignorância. Mas podemos parar de dar um megafone a ele, senhor Musk".

O astro de Friends ressaltou que West tem 32,7 milhões de seguidores na rede social de Elon Musk: "Isso é o dobro do número de judeus no mundo. O discurso de ódio de [Kanye] resulta em violência real contra judeus".

Apelo de Schwimmer faz menção as declarações de Kanye West. O rapper chegou a pedir a liberação de P Diddy, que é acusado de diversos crimes sexuais, se declarou nazista, falou que ama Adolf Hitler e ainda afirmou concordar com racismo.

Em uma das publicações, West também se afirmou racista: "Sou racista. Estereótipos existem por um motivo e eles são verdadeiros. Você pode ganhar dinheiro com judeus, mas eles sempre vão te roubar e te convidar para a casa deles na sexta-feira".

David Schwimmer afirmou não saber o que seria pior dentre as declarações: "Eu não sei o que é pior, o fato de ele se identificar como um nazista (o que implica que ele quer exterminar todas as comunidades marginalizadas, incluindo a sua própria [negra]) ou o fato de que não há indignação suficiente para removê-lo e bani-lo de todas as mídias sociais neste momento. O silêncio é cumplicidade".

A conta de Kanye segue ativa no X. Ele inclusive ganhou 300 mil seguidores desde que Schwimmer fez seu apelo na tarde de sábado (8). Em 2022, Kanye foi banido da rede social por postar uma série de conteúdos ofensivos e também a imagem de uma suástica.