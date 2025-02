'Intensas': Ângelo Paes Leme relembra cenas violentas de 'História de Amor'

"História de Amor" (Globo), novela de 1995, estreia na faixa Edição Especial nesta segunda-feira (10). Escrita por Manoel Carlos, a trama traz Ângelo Paes Leme interpretando o irresponsável e abusivo Caio, um dos destaques da história.

Novela impulsionou carreira do ator

Em "História de Amor", Caio abandona a namorada adolescente, Joyce (Carla Marins), grávida e não assume sua responsabilidade de pai. O comportamento hostil e inconsequente do personagem fez com que ele fosse um dos mais recriminados pelo público na época.

Um personagem controverso que provocou um engajamento enorme, numa época em que era comum as novelas pararem o país. Estou curioso para ver como essa história vai impactar a nova geração e também como ela vai se comunicar com o mundo de hoje. Eu acredito que a história de Caio e Joyce hoje renderá um novo debate, mais profundo.

Ângelo Paes Leme

Para o ator, interpretar Caio abriu muitas portas e o fez conhecido do grande público. "Sem dúvida, esse personagem mudou minha carreira. Daí para frente fiz muitos outros personagens importantes que marcaram minha trajetória. Sou grato a todas as oportunidades que tive e espero sempre novos desafios", declara.

Ângelo Paes Leme e Carla Marins viveram Caio e Joyce em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Cenas complexas e sintonia nas gravações

Na história, os embates entre Caio e Joyce eram frequentes, assim como entre ele e Helena, a mãe da moça, vivida por Regina Duarte. Estas estão entre as sequências que mais geravam debate entre os telespectadores de "História de Amor" e devem movimentar a audiência na nova reprise.

Eram cenas intensas! A troca com a Carla e a Regina era muito boa. Tínhamos uma grande sintonia. Acho que conseguimos transmitir todo o amor e ódio dessa relação e o descontrole, a impulsividade, os receios e medos próprios dos jovens.

Ângelo Paes Leme

Apesar de transmitir a veia combativa de Caio com sucesso, Paes Leme garante que não tem muito em comum com o personagem. No processo de criação, o artista quis se distanciar para entender as ações impertinentes do jovem.

Definitivamente, Caio era bem diferente de mim, mas a juventude traz várias coisas em comum. Interpretá-lo foi um presente. Apesar de ser um personagem controverso, procurei não julgá-lo, mas sim investigar seus sentimentos, encontrar suas motivações e tentar compreendê-lo. Com isso, acredito que pude humanizá-lo Ângelo Paes Leme

No final da novela, Caio e Joyce fazem as pazes e se unem para criar a filha. "O que mais me marcou foram as cenas de emoção e reconciliação com a personagem da Carla. Foram muito tocantes e profundas", frisa Paes Leme.

Ângelo Paes Leme fez uma participação em 'Vai na Fé', em 2023 Imagem: Divulgação/Globo

Sem papel fixo em novela desde 2021, quando fez "Gênesis" (Record), o ator está cheio de projetos para 2025. "Ainda nesse primeiro semestre estou lançando um longa muito bonito dirigido pela Rosane Svartman e protagonizado pela Susana Pires: 'Câncer com Ascendente em Virgem'. Em breve começo as filmagens de um longa que será dirigido pelo meu grande amigo Silvio Guindane, mas ainda não posso entrar em detalhes. No segundo semestre estreio o espetáculo "Deus da Carnificina", da aclamada autora francesa Yasmina Reza.