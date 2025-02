Adriana Sant'Anna é acusada de usar Photoshop, rebate e mostra 'provas'

Adriana Sant'Anna foi acusada de usar Photoshop em fotos de biquíni, neste domingo (9), nas redes sociais. A influenciadora rebateu os comentários.

O que aconteceu

Modelo foi alvo de comentários no Instagram. "Esta imagem está retocada! Que pena que uma mulher bonita com um corpo bonito sinta a necessidade de tocar na sua foto", escreveu uma fã. "Acho o corpo dela lindo, zero necessidade disso. Ainda mais quando se quer passar credibilidade de um curso de jejum/emagrecimento", publicou outra.

Ex-BBB rebateu acusações. "Incrível como a gente não vê comentários assim de um homem para outro homem. Sempre mulheres desmerecendo mulheres. Não costumo gastar meu tempo provando nada, mas essas queridas merecem", começou ela.

Ela publicou imagens com a intenção de provar que as fotos não foram editadas. "O problema de quem vive de mentiras é achar que o mundo vive assim. Eu estava quieta. Olha que nessa viagem estava inchada. Tinha comido pão que só. Conclusão: venham pra Academia do Jejum que jamais irão precisar diminuir o esforço de uma mulher [...] Agora chega."