Vilma detona Joselma no BBB e ameaça: 'vai estribuxar de medo'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada deste sábado (08), Vilma protagonizou um desabafo sobre Joselma durante uma conversa com seu filho, Diogo Almeida, no BBB 25. A participante não poupou críticas à colega de confinamento, afirmando que Joselma não é de confiança e que seria uma "personagem" dentro do jogo.

O que rolou

Vilma desabafou sobre sua relação conturbada com Joselma, deixando claro seu descontentamento. "A senhora ali também não faz questão nenhuma de estar no meu lado, e eu também não quero. Não é de confiança! Personagem puro! Aí o personagem cai, chora, não aguenta muito tempo e dá crise! Segura! Ainda não chorei aqui. Tô há 1 mês e não chorei ainda," declarou.

Diogo tentou ponderar após a declaração da mãe. "Essa questão vai de cada um, né? Cada um sente de uma maneira! Não tem como a gente dar a certeza de que é ou que não é um personagem. Agora, que várias vezes a gente trocou e ela falou 'olha, tô com vocês, tô com Dona Vilma até o fim, não voto em vocês'", comentou.

Vilma ainda repercute o último Sincerão, onde os participantes jogaram torta na cara. Vilma sugeriu que Joselma teria se aproveitado do momento para atacá-la. "Foi em mim porque tava todo mundo jogando torta na cara e ela aproveitou o embalo. Então, pra mim, se tiver que botar pulseirinha vou botar com muito prazer!", frisou.

A mãe de Diogo também deixou claro que pretende marcar Joselma caso tenha a oportunidade. "Ela vai estribuxar de medo, porque na hora que bota o alvo ela fala: é o jogo, gente! Quero ver quando colocar no dela! Vou ter o maior prazer de botar uma pulseira nela!".