'Senna' é desbancada no Critics Choice Awards por outra série da Netflix

Representando o Brasil no Critics Choice Awards 2025, que aconteceu na noite desta última sexta-feira (7), "Senna" (Netflix) perdeu o prêmio para "Round 6" (Netflix).

O que aconteceu

Assim como "Ainda Estou Aqui", a série brasileira "Senna" não levou o prêmio durante a cerimônia que ocorreu em Santa Monica, na Califórnia. A produção concorria na categoria de melhor série internacional.

A categoria nem mesmo teve espaço durante a premiação. O vencedor foi anunciado entre os intervalos do evento — estratégia utilizada para acelerar a entrega dos prêmios das 21 categorias.

No lugar da produção brasileira, o grande vitorioso foi a segunda temporada de "Round 6". Além do sucesso sul-coreano, concorriam na categoria "Pachinko" (Apple TV+), "A Amiga Genial" (Max), "Acapulco" (Apple TV+), "As Leis de Lidia Poët" (Netflix), "Citadel: Honey Bunny" (Prime Video) e "A Máquina (Disney+)".

Esta é a segunda vez que "Round 6" é reconhecida pelo Critics Choice Awards. Em 2022, a produção levou o prêmio por conta de sua primeira temporada.