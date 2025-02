Concorrente de Fernanda Torres no Oscar vence prêmio de melhor atriz

Após inúmeros adiamentos, o Critics Choice Award aconteceu na última sexta-feira (7) e, sem surpresas, premiou a Demi Moore, por sua performance em "A Substância". No Oscar, em março, a atriz concorre com Fernanda Torres, de "Ainda Estou Aqui", pela estatueta de melhor atriz.

O que aconteceu?

Demi Moore venceu na categoria de melhor atriz na premiação; Fernanda Torres, que concorre ao Oscar por "Ainda Estou Aqui", não havia sido indicada ao prêmio. Moore disputava com Karla Sofía Gascón, por "Emilia Pérez"; Marianne Jean-Baptiste, por "Hard Truths"; Cynthia Erivo, por "Wicked"; Mikey Madison, por "Anora"; e Angelina Jolie, por "Maria Callas".

Sua performance no longa de Coralie Fargeat foi extremamente aclamada, tendo conquistado também o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia. Na mesma premiação, Torres garantiu a estatueta em Melhor Atriz em Drama.

Vale lembrar que, assim como no Critics' Choice, Fernanda Torres não concorre ao BAFTA, prêmio da Academia Britânica de Cinema. O próximo embate entre as atrizes será no Oscar 2025.

A cerimônia do Oscar 2025 vai ao ar em 2 de março, às 21h no horário de Brasília.