'RivoNews', salário, demissão: as polêmicas de Cecília Flesch, ex-GloboNews

Cecília Flesch, 40, revelou que recebia cerca de R$ 8 mil de salário (bruto), após dez anos trabalhando na GloboNews. A apresentadora reclamou do mercado e afirmou que a antiga emissora encontrou a "desculpa perfeita" para demiti-la.

É muito surreal. Com mais de dez anos de casa eu recebia um salário bruto de R$ 8 mil. Eu nunca contei isso. Estou contando aqui para você. Isso porque eu recebi um aumento na maternidade. Cecília em entrevista ao RedCast.

As polêmicas da ex-GloboNews

Jornalista disse que o canal estava "um saco" e que, nos bastidores, a GloboNews era chamada de "RivoNews", em referência ao ansiolítico Rivotril. Os comentários de Flesch somam-se a algumas polêmicas que a apresentadora protagonizou nos últimos anos.

Flesch já reclamou da "falta de apoio de colegas" após Marcelo Crivella afastar uma repórter da GloboNews durante uma entrevista. "Lamentável a postura do prefeito. E triste a aparente falta de apoio dos colegas. Gostem ou não da empresa, da repórter, do que for. Todos ali são imprensa. O elo precisa ficar cada vez mais forte. Não o contrário", desabafou ela, em 2019.

Em 2020, ela exclamou que "a gente virou" ao ver que Joe Biden estava à frente de Donald Trump durante a apuração dos resultados da eleição presidencial dos EUA. "Ficou azul, gente! Ficou azul, a gente virou, 284 [delegados]", disse ela, durante a transmissão ao vivo na GloboNews. A reação repercutiu nas redes sociais.

Cecília Flesch apresentava o Em Ponto, na GloboNews Imagem: Reprodução/GloboNews

Em 2021, a jornalista destacou a pronúncia de Lula da palavra "advogados" e foi acusada de preconceito linguístico nas redes sociais. "E os ADEVOGADOS?", escreveu no Twitter, durante uma entrevista ao vivo do político. Acusada de "debochar" de Lula, ela negou que quis apontar erro na pronúncia e que o "extremismo" estava voltando. "O que fiz foi destacar o tanto que Lula se aproxima do povo ao falar assim", se defendeu.

Em um link ao vivo, sem saber que estava no ar, em 2020, a repórter pareceu impaciente. Na tela do estúdio do jornal Edição das 10, a jornalista apareceu abrindo os braços e virando de costas para a câmera, aparentemente irritada.

Flesch foi alvo de críticas após desabafar sobre situação que viveu durante voo. "Quando um casal adulto não aceita ficar separado no voo, mesmo vendo que eu e minha filha estávamos separadas. O que pensar?", escreveu ela, explicando que houve um erro na compra de passagens que acabou separando ela e a filha de cinco anos. "Estão no direito deles", disse uma das seguidoras. "Eles não pagaram [para reservar os assentos]. É difícil lidar com gente limitada? Jesus Cristo", respondeu a âncora, que rebateu ainda outros seguidores que não concordaram com ela na situação.