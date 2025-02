Quem é quem em 'História de Amor', novela que será reprisada na Globo?

"História de Amor" (Globo), novela escrita por Manoel Carlos e exibida originalmente em 1995, será reprisada a partir de segunda-feira (10) na faixa Edição Especial. A seguir relembre os personagens da trama.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Helena (Regina Duarte)

Mãe de Joyce (Carla Marins), fruto de sua relação com Assunção (Nuno Leal Maia), com quem não chegou a se casar no papel. Sente-se atraída pelo médico Carlos (José Mayer), mas, para viver seu amor, terá que enfrentar a rivalidade de Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lilia Cabral).

Carlos (José Mayer)

É um médico especialista em reeducação alimentar e dono de uma clínica, em sociedade com Sheila e Daniel (José de Abreu). Filho mais velho de Mauro (Umberto Magnani) e enteado de Rafaela (Marly Bueno), ele viveu um romance por dez anos, com Sheila, sua colega de profissão. No primeiro capítulo, se casa com Paula, mas a mulher que realmente ganha seu coração é Helena.

José Mayer e Regina Duarte em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Sheila (Lilia Cabral)

Médica e sócia de Carlos e Daniel na clínica, ela viveu um romance com o protagonista por anos e é apaixonada por ele até hoje. Sheila sente-se traída e briga para ter seu amor de volta, com isso, se mostra uma mulher amargurada e vingativa.

Sheila (Lilia Cabral) e Carlos (José Mayer) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Paula (Carolina Ferraz)

Jovem mimada pelos pais, Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro) e Zuleika (Eva Wilma), ela é egoísta, ciumenta e possessiva. Casa-se com Carlos no primeiro capítulo e disputa o amor dele com Sheila e Helena.

Carolina Ferraz em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Joyce (Carla Marins)

Filha de Helena e Assunção, ela é também meia-irmã de Luizinho (André Ricardo) e namorada de Caio (Ângelo Paes Leme). No início da trama, descobre que está grávida do namorado, que rejeita a criança. Vive uma relação de amor e ódio com a mãe e com Caio.

Assunção (Nuno Leal Maia)

Pai de Joyce e ex-marido de Helena, com quem viveu por muitos anos sem se casar no papel. Hoje, é casado com Valkíria (Cláudia Mauro), mulher bem mais nova que ele, com quem teve o menino Luizinho. É ex-campeão de remo do Vasco e defensor de uma vida saudável. Apresenta um programa esportivo na TV, escreve para um jornal e participa de mesas redondas, sendo uma figura muito popular no Leblon. Machista, rejeita a filha após descobrir de sua gravidez.

Assunção (Nuno Leal Maia) e Joyce (Carla Marins) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Olga (Yara Côrtes)

Avó de Carlos e mãe de Mauro, ela é herdeira de uma boa fortuna. Ama muito o neto mais velho, a quem criou desde os dez anos.

Mauro (Umberto Magnani)

É filho de Olga e marido de Rafaela (Marly Bueno). Do primeiro casamento, teve Carlos (José Mayer). Do segundo, após a viuvez, teve Bruno (Claudio Lins) e Bianca (Maria Ribeiro). Viveu na Europa durante os últimos anos, dedicando-se a dirigir restaurantes em clubes. Volta definitivamente ao Brasil por conta do casamento do filho com Paula.

Rafaela (Marly Bueno)

Segunda esposa de Mauro, ela é mãe de Bruno e Bianca. Detesta Helena e Joyce, ainda mais quando a jovem começa a se envolver com seu filho. Muitas vezes, bate de frente com a sogra, Olga.

Bruno (Claudio Lins)

Filho de Mauro e Rafaela, irmão de Bianca, meio-irmão de Carlos e neto de Olga. Assim como a irmã, Bruno nasceu no Rio de Janeiro e foi criado na Europa. Apaixona-se por Joyce ao voltar para o Brasil.

Umberto Magnani, Cláudio Lins e Yara Côrtes em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Bianca (Maria Ribeiro)

Filha de Mauro e Rafaela, irmã de Bruno e Carlos e neta de Olga. Em certo momento da trama, se envolve com Daniel, homem bem mais velho que ela.

Daniel (José de Abreu)

Médico, sócio de Carlos e de Sheila na clínica. É apaixonado pela colega, mas vê poucas chances de conquistá-la. Mesmo assim, não desiste. Depois de um tempo, se envolve com Bianca.

Daniel (José de Abreu) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Yara (Cristina Prochaska)

Administradora da clínica de Carlos, é uma excelente profissional. Porém, não gosta de Sheila e é declaradamente aliada de Paula, a esposa do patrão.

Zuleika (Eva Wilma)

Esposa de Rômulo e mãe de Paula e Leonardo (Hugo Gross). Após casar a filha e descobrir que a família não tem mais as mesmas condições de financeira de antigamente, sente-se renascer e vai à procura de um trabalho pela primeira vez na vida.

Yara (Cristina Prochaska) e Zuleika (Eva Wilma) em 'História de Amor' Imagem: Reprodução

Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro)

Marido de Zuleika e pai de Paula e Leonardo, é um engenheiro falido e mora em uma imensa casa decadente. É um fumante inveterado e adquiriu enfisema pulmonar. Mas ainda fuma, escondido. Quando não consegue dar suas tragadas, mantém um charuto apagado na boca.

Cláudio Corrêa e Castro e Eva Wilma em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Leonardo (Hugo Gross)

Filho de Rômulo e Zuleika e irmão de Paula. É engenheiro, como o pai, e casado com Mariana (Monique Curi). Iniciou sua vida profissional em São Paulo, onde conheceu a jovem com quem se casou. De volta ao Rio, procura firmar-se na profissão, mas passa por algumas dificuldades. Como o pai não pode lhe ajudar, apoia-se um pouco no sogro, Vicente (Dennis Carvalho).

Mariana (Monique Curi)

Filha de Vicente e Maristela (Cristian Mullins) e esposa de Leonardo. Ao mudar com o marido para o Rio, passa a morar na casa dos sogros. Desocupada, passa seus dias infernizando a vida de Neusa (Mônica Carvalho), empregada da mansão.

Vicente (Dennis Carvalho)

Marido de Maristela e pai de Mariana. Paulista que vive criticando o Rio de Janeiro. É engenheiro e empreiteiro como Rômulo, de quem é amigo.

Vicente (Dennis Carvalho) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Maristela (Cristina Mullins)

Esposa de Vicente e mãe de Mariana. Assim como o marido, vive criticando o Rio de Janeiro. Porém, após descobrir as traições dele, se muda para a Cidade Maravilhosa.

Leonardo (Hugo Gross) e Maristela (Cristina Mullins) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Neusa (Mônica Carvalho)

Empregada da casa de Zuleika e Rômulo, é muito querida pelos patrões. Namora Mendonça (Fernando Wellington), o motorista da casa. É alvo da inveja de Mariana, que vive importunando sua vida.

Mendonça (Fernando Wellington)

Motorista de Zuleika e Rômulo. Recebe salários atrasados, mas é tolerante com os patrões que estão falidos. Namora a emprega Neuza.

Neusa (Mônica Carvalho) e Mendonça (Fernando Wellington) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Vandinha (Cláudia Lira)

Melhor amiga de Paula e filha de Gregório (Sérgio Viotti) e Silvana (Beatriz Lyra). É separada e, a partir desse divórcio, passou a viver à custa dos pais, já que não trabalha e o ex-marido não lhe dá um tostão. Ao reencontrar Caio, seu amigo de infância, tenta seduzi-lo.

Vandinha (Cláudia Lira) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Gregório (Sérgio Viotti)

Marido de Silvana e pai de Vandinha. É proprietário de um sítio em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, além de uma agência de turismo, onde Caio, seu afilhado, trabalhará como gerente.

Silvana (Beatriz Lyra)

Esposa de Gregório e mãe de Vandinha. Trata Caio, seu afilhado e filho de seus caseiros, como se fosse seu herdeiro.

Gregório (Sérgio Viotti) e Silvana (Beatriz Lyra) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Dalva (Ana Rosa)

Esposa de Urbano (Sebastião Vasconcelos) e mãe de Caio. Trabalha na propriedade de Gregório (Sérgio Viotti), em Teresópolis, junto com o marido. É uma mulher cheia de ambição e capaz de tudo para defender o filho, por causa disso terá embates com Helena e Joyce.

Urbano (Sebastião Vasconcelos)

Marido de Dalva e pai de Caio. É o caseiro da propriedade de Gregório em Teresópolis. Ao contrário da esposa, não gosta de mimar o filho Caio e defende que ele precisa assumir o filho de Joyce.

Caio (Ângelo Paes Leme)

Filho de Urbano e Dalva. O rapaz é o namorado de Joyce, a quem engravida e renega o filho. É estudante de Turismo, não se esforça na faculdade, mas é ambicioso. É afilhado de Gregório e Silvana. Divide um apartamento com Fábio (Guilherme Faro).

Ângelo Paes Leme e Carla Marins em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Fábio (Guilherme Faro)

Melhor amigo de Caio, com quem mora em um apartamento na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Trabalha e é um jovem responsável, bem diferente do amigo, a quem aconselha muitas vezes. É namorado de Soninha (Flávia Alessandra).

Soninha (Flávia Alessandra) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Soninha (Flávia Alessandra)

Melhor amiga de Joyce e namorada de Fábio. Muitas vezes discute com Caio, pois não concorda das atitudes do rapaz com a filha de Helena.

Valkíria (Cláudia Mauro)

Jovem e bonita esposa de Assunção (Nuno Leal Maia) e mãe de Luizinho (André Ricardo). Parece, à primeira vista, uma dócil esposa, que se entrega ao machismo do marido, mas, na verdade, sabe dominá-lo muito bem. Mantém uma relação de amizade com Joyce (Carla Marins) e Helena (Regina Duarte), filha e ex-mulher de seu marido.

Luizinho (André Ricardo)

Filho de Assunção e Valkíria (Nuno Leal Maia) e meio-irmão de Joyce (Carla Marins). Não é um menino tão ligado a esportes, o que deixa o pai um pouco aborrecido.

Valkíria (Claudia Mauro), Assunção (Nuno Leal Maia) e Luizinho (André Ricardo) em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Marta (Bia Nunnes)

Esposa de Xavier (Ricardo Petraglia) e mãe de Ritinha (Ingrid Fridman). Marta é vizinha, amiga e comadre de Helena.

Xavier (Ricardo Petraglia)

Marido de Marta e pai de Ritinha. Desempregado e folgado, Xavier irrita a mulher com seu jeito preguiçoso, mas é defendido pela filha.

Ritinha (Ingrid Fridman)

Filha de Marta e Xavier. Defende o pai com unhas e dentes e às vezes discute com a mãe por esse motivo. Apesar de ser uma criança, é uma menina muito inteligente, que percebe tudo à sua volta.