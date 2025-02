Os 10 relacionamentos mais polêmicos das celebridades brasileiras

A relação de Bruna Marquezine e João Guilherme foi um dos assuntos mais comentados da semana. A atriz esteve na festa de aniversário do influenciador em Goiânia, e o fato de não ter aparecido em fotos com a família dele gerou dúvidas nos fãs.

Bruna e João Guilherme, que é filho de Leonardo e cunhado de Virgínia, assumiram a relação oficialmente em outubro de 2024. Mas, essa não é a primeira vez que a vida amorosa da atriz é alvo de polêmicas.

Relembre outros relacionamentos polêmicos

Bruna Marquezine e Neymar. Entre idas e vindas, o casal se relacionou entre 2013 e 2018. Eles estiveram no alvo da mídia durante todo este período, e foram apelidados por fãs de "BruMar". Eles terminaram diversas vezes. Boatos de que o jogador queria algo mais sério e ela não surgiram nas redes sociais. O fim definitivo veio em 2018 por decisão do atleta, segundo ela.

Neymar e Bruna Marquezine Imagem: Reprodução

Zezé Di Camargo e Zilu Godoi. O relacionamento dos dois durou cerca de 30 anos. Começou quando eram jovens, nos anos 1980, ainda no início da dupla do cantor com Luciano. A separação aconteceu em 2012, com Zilu tendo revelado que havia sido traída. Juntos, tiveram três filhos: Camilla, Igor e Wanessa Camargo.

Zilu e Zezé Di Camargo Imagem: João Sal/Folhapress

Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Eles começaram a se relacionar em 2017, e se casaram naquele mesmo ano, em uma cerimônia surpresa feita pela influenciadora. A primeira filha do casal, Sophia, nasceu em 2018. Dois anos depois, em 2020, Maíra fez um longo desabafo nas redes sociais dizendo que havia sido traída múltiplas vezes pelo ator, inclusive quando ela estava amamentando a filha. Apesar da polêmica, eles retomaram o casamento no ano seguinte, e ela apoiou o ator enquanto ele participava do BBB 22, edição em que foi campeão. Naquele mesmo ano, eles terminaram definitivamente.

Maíra Cardi anunciou separação de Arthur Aguiar ontem Imagem: Reprodução/Instagram

Pétala Barreiros e Marcos Araújo. A influenciadora e o empresário tiveram um término conturbado, que também envolveu a apresentadora Lívia Andrade, apontada como amante dele. Juntos, tiveram dois filhos: Lucas e Lorenzo. Pétala chegou a acusá-lo de agressão física e abandono parental.

Pétala Barreiros e Marcos Araújo Imagem: Reprodução/Instagram

Luana Piovani e Pedro Scooby. Eles começaram a se relacionar em 2011. Dois anos depois, se casaram. Juntos, tiveram três filhos: Dom e os gêmeos Bem e Liz. Em 2019, eles anunciaram que não estavam mais juntos, e o término pareceu ter sido amigável. No entanto, quando Scooby assumiu um novo relacionamento com Anitta, Luana começou a trocar farpas com ele nas redes sociais. Isso continua até hoje, e eles já protagonizaram embates sobre pensão dos filhos e alienação parental.

Pedro Scooby e Luana Piovani Imagem: Reprodução/ Instagram

Jojo Todynho e Lucas Souza. Apesar de rápido, o relacionamento dos dois foi marcado por diversas polêmicas. Eles assumiram o romance em 2021, durante uma viagem romântica. Em janeiro do ano seguinte, se casaram em uma cerimônia de luxo no Rio de Janeiro. Menos de um ano depois, eles decidiram se separar e, rapidamente, passaram a trocar farpas na internet. Jojo alegava que Lucas queria se aproveitar de sua fama, enquanto ele dizia que sofria humilhações dentro do relacionamento.

Jojo Todynho e Lucas Souza Imagem: Jour Be?ni

Belo e Viviane Araújo. Eles começaram a se relacionar em 1998 depois do cantor vê-la em uma revista. Na época, ele ainda era vocalista do grupo de pagode Soweto. Em 2002, quando o cantor foi preso, ela permaneceu fiel ao relacionamento mas, ao sair da cadeira, em 2004, os boatos do término começaram a surgir na mídia. O fim oficial só veio em 2007, e Viviane alega que foi traída por Belo. A musa do Carnaval não costuma falar da relação, e não participou de um documentário recente sobre a carreira do pagodeiro no Globoplay.

Viviane Araújo e Belo Imagem: Reprodução

Belo e Gracyanne Barbosa. Depois de terminar com Viviane, Belo engatou uma relação com a musa fitness. Eles ficaram juntos até abril de 2024, e costumavam compartilhar detalhes do relacionamento nas redes sociais, onde são conhecidos como 'casal tudão'. O término foi marcado por boatos de traição por parte de Gracy, que já foram negados pelo cantor. Hoje confinada no BBB 25, a influenciadora fala do pagodeiro frequentemente, sempre em tom de elogio.

Belo e Gracyanne Barbosa Imagem: Reprodução/Instagram/@graoficial

Iza e Yuri Lima. Eles começaram a se relacionar em 2023, pouco depois da cantora se separar do ex-marido, Sérgio Santos. O jogador do Mirassol compartilhou diversas declarações, e contou que ele mesmo tentou se aproximar da cantora depois de saber que ela estava solteira. Em abril daquele ano, eles anunciaram que estavam esperando a primeira filha, Nala. No entanto, Iza usou as redes sociais na reta final da gestação para revelar que havia sido traída pelo jogador. Apesar da repercussão, eles resolveram retomar a relação no fim de 2024 e hoje em dia se mantêm discretos com o namoro.

Iza e Yuri Lima Imagem: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra e MC Kevin. A advogada e o funkeiro começaram a se relacionar em 2020 e no ano seguinte oficializaram o noivado. Apesar do clima de romance que eles sempre compartilhavam nas redes sociais, eles mantinham uma relação conturbada, marcada por idas e vindas. Em maio de 2021, o funkeiro morreu após cair do 5º andar de um hotel. De acordo com as investigações, ele tentou pular de uma varanda para outra para evitar ser flagrado traindo a advogada. Ele acabou caindo e morreu.