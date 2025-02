Mundo pequeno? Allan Souza Lima namora outra ex de José Loreto; entenda

Allan Souza Lima, 39, namora pela segunda vez uma ex de José Loreto, 40

O que aconteceu

Após especulações, Allan e Débora Nascimento assumiram que estão juntos. A atriz postou um vídeo fazendo um cafuné na cabeça do amado.

Na sexta-feira (7), a arquiteta Gabriela Ikedo, amiga do novo casal, já havia postado uma foto em que eles aparecem juntos. "Um brinde aos encontros na arte e na vida!", comentou Allan na postagem.

Os rumores de um possível affair começaram em dezembro. Eles foram vistos juntos em Caraíva, na Bahia.

Curiosamente, essa é a segunda ex de José Loreto que Allan Souza Lima namora. Antes de Débora, que é ex-mulher e mãe da filha de Loreto, o protagonista de "Cangaço Novo" namorou com Rafa Kalliman, que também já viveu um romance com o outro ator.