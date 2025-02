Morre Tony Roberts, ator de filmes de Woody Allen, aos 85 anos

Tony Roberts, ator conhecido por sua carreira no cinema e teatro dos Estados Unidos, morreu ontem, 7, aos 85 anos de idade, em decorrência de um câncer no pulmão. Ele é lembrado especialmente por suas aparições em filmes de Woody Allen.

Os primórdios da parceria no cinema surgiram com a peça Don’t Drink the Water, exibida na Broadway em 1966. Anos depois, interpretou o mesmo personagem no filme de mesmo nome baseado na peça. O mesmo aconteceu com Play It Again, Sam (Sonhos de Um Sedutor). Foi graças à sua atuação nos palcos em ambas as peças que Tony Roberts recebeu indicações aos prêmios Tony, o principal do teatro dos EUA.

Posteriormente vieram diversos outros trabalhos entre as décadas de 1960 e 1980, como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Stardust Memories, A Midsummer Night’s Sex Comedy, Hannah and Her Sisters e Radio Days. Um de seus últimos trabalhos foi num remake de Dirty Dancing lançado em 2017.