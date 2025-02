Márcia Dantas sobre demissão do SBT: 'Mexeu muito com meu emocional'

Márcia Dantas, 37, ainda se recupera da demissão do SBT, que aconteceu no início de janeiro. A jornalista contou em entrevista para Splash que não esperava sair da emissora naquele momento, embora o canal tenha divulgado que a saída fora em comum acordo.

Foi uma mudança brusca. Toda mudança em que você é pego de surpresa causa um choque, né? Então no primeiro momento eu fiquei muito triste, muito mal, até mostrei isso nas redes sociais, gravei um vídeo dizendo isso. Foram quase nove anos de SBT, então parece que tinha acabado um casamento.

Márcia Dantas

Apesar do baque, o último ano da jornalista na emissora já vinha sendo marcado por diversas mudanças. Em abril de 2024, ela assumiu o Tá Na Hora, depois o Chega Mais e, por fim, voltou ao Primeiro Impacto, que já havia apresentado anteriormente. "Eu já estava sendo trocada de projetos, e eu sempre trabalhei com muito amor em todos. Me falavam: 'Marcia, você vai fazer isso', e eu vestia a camisa. Acredito que o SBT está passando ainda por uma reformulação e muita coisa deve acontecer".

Márcia Dantas é a nova apresentadora do Primeiro Impacto, telejornal do SBT Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Mesmo com esse final conturbado, Márcia diz que segue grata pelo que viveu no canal. "Esse último ano não represente toda a minha história, porque tudo que eu vivi lá foi tão bonito, foi tão legal, mas esse último ano, realmente, foi um pouco mais desgastante para mim. Eu fico superaberta ao SBT, não guardo mágoas, por mais que eu tenha ficado muito triste".

Márcia afirma que voltaria à emissora, mas não agora —ela ainda está se recuperando emocionalmente. "Estou um pouco mexida com tudo. Ainda não estou pronta para trabalhar em TV agora, preciso descansar um pouco mais, acho que isso mexeu muito com o meu emocional. Eu quero dar mais um tempo para conseguir descansar, colocar a minha cabeça no lugar e investir em projetos que eu acredite".

Televisão desgasta muito o seu emocional, a sua imagem, então eu preciso me dar um tempo, e tenho me dado esse tempo para descansar, para ficar com a minha família.

Márcia Dantas

A apresentadora, inclusive, diz ter rejeitado novas propostas. "Uma delas eu queria muito até ter ido conversar, mas pedi um tempo, porque não adianta começar num outro lugar se você não está bem emocional e fisicamente. Para você ter uma ideia, semana passada eu tive uma urticária nervosa na pele, então minha saúde não está 100%. Eu fiquei, realmente, muito abalada emocionalmente e estou me recuperando, fazendo terapia e tomando medicamento".

Planos de engravidar

Uma semana antes da demissão, Márcia revelou a Patrícia Abravanel, no Programa Silvio Santos, que pretendia engravidar. Ela já é mãe de Gabriel, 7, do casamento com o diretor de televisão Rafael Perantunes. Agora, planeja ter o primeiro filho com o marido Rafael Bianco, com quem se casou em outubro de 2024.

Márcia Dantas e Rafael Bianco Imagem: Reprodução/Instagram/@marciadantastv

A demissão logo após a revelação levou a boatos de que os planos de Márcia de ser mãe poderiam ter causado sua saída do canal. "Muita gente falou como se eu tivesse sido demitida por conta disso, mas eu não acredito que tenha sido isso".

Ela, no entanto, entende que a história pode servir para que as pessoas debatam o assunto. "Nós [mulheres] somos muito sobrecarregadas, somos mandadas embora porque vamos passar uns meses de licença maternidade. Então é uma questão crucial que a gente debata [o assunto]. Não acredito que foi o meu caso, mas se a minha história serviu para que nós discutamos isso, para falarmos sobre isso, acho ótimo e válido".

As pessoas ficam me mandando: 'nossa, se você tivesse ficado calada, talvez o seu emprego estivesse aí'. Gente, eu sempre usei a minha voz para transformar a realidade, para mudar o que eu acho que precisa ser mudado. Não seria nesse momento que eu estava no auge da minha felicidade, acabado de casar, no auge da minha beleza, que eu não iria falar e ser espontânea no palco de um programa onde o pai da apresentadora me colocou lá e me deu todas as oportunidades.

Márcia Dantas

Ela segue tentando engravidar, mas acredita que vai levar um tempo. "Vai vir no tempo de Deus agora. Talvez demore um pouco para acontecer, por uma questão física mesmo, hormonal, meus hormônios estão completamente malucos [...] o meu emocional não foi abalado apenas pela saída do SBT, eu já estava numa contínua nesse último ano de queda de cabelo, de sinais de estresse pelo excesso das mudanças que aconteceram na minha vida nesse último ano. Não culpo o SBT, mas sei que isso me sobrecarregou".

MD News

Enquanto não volta para a TV, Márcia tem usado o seu perfil no Instagram, com quase 2 milhões de seguidores, para divulgar notícias. "Eu tenho muitos seguidores que são estudantes de jornalismo, muita gente me manda coisas no direct, por email, então acaba sendo uma página colaborativa. E eu fico super feliz com isso, porque depois que eu saí, recebi um amor assim, sem tamanho, milhares de mensagens, de pessoas que eu nunca vi na vida, que torcem por mim"

Acho que o que eu construí fora da televisão, na rede social, é muito bonito, muito firme, muito forte. Pretendo continuar usando essa voz e tudo que eu construí para levar a minha forma de comunicação, para levar o jornalismo, claro, com consciência, com ética.

Márcia Dantas

A ideia é lançar um portal de notícias colaborativo em breve. Jornalistas iniciantes poderão sugerir pautas, que serão revisadas e entrarão para o portfólio. Inicialmente, esse trabalho deve ser voluntário, mas, com o tempo, o plano de Márcia é que as pessoas passem a ser remuneradas. "Teremos um formulário onde o jovem vai se inscrever e dizer se é profissional ou se ainda é estudante e de que forma ele quer colaborar, além da região. A minha ideia é ter colaboradores fixos em cada estado".

Entretenimento, por que não?

Márcia revela que seu sonho na TV é comandar um programa que misture entretenimento e jornalismo, como o Encontro (Globo). "Meu sonho de consumo na vida sempre foi ter um projeto assim... Com a minha cara, que pudesse ser autêntico. Esse é um plano que não saiu da minha mente. Acho que é um sonho que pode se concretizar mais para frente, eu só tenho 37 anos, ainda tenho uma trajetória inteira, Fernanda Torres foi indicada ao Oscar, agora, aos 59".

"Então, por que não? Daqui uns anos, eu posso ter um programa, se Deus quiser, nos moldes que eu quero. Acho que é só o começo. É só mais uma etapa que vai começar", diz Márcia Dantas.