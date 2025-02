Madrugada pós-show de Péricles no BBB tem ameaças e discussões

A madrugada deste sábado (08) no BBB 25 foi agitada! Após o show de Péricles, os brothers aproveitaram até o amanhecer, embalados por várias músicas que agitaram os confinados, com direito até a muita dança. Porém, o clima também foi tenso, com algumas sisters aproveitando o momento para discutir estratégias de jogo e outros brothers se envolvendo em discussões.

O que aconteceu

Vilma soltou o verbo e prometeu mirar Joselma. "Se tiver que botar pulseirinha vou botar com muito prazer. Ela vai estribuxar de medo, porque na hora que bota o alvo ela fala: é o jogo, gente! Quero ver quando colocar no dela! Vou ter o maior prazer de botar uma pulseira nela", disparou a mãe de Diogo Almeida.

Aline e Vinícius, que entraram como dupla no BBB, tiveram uma discussão tensa. A sister expressava sua revolta por ter sido colocada "Na Mira do Líder" por João Gabriel, quando Vinícius a interrompeu, pedindo para que ela abaixasse o tom de voz. "Pode gritar o quanto quiser, mas estou achando desnecessário. Não precisa me gritar", disse ele. Aline, por sua vez, respondeu que tinha o mesmo comportamento com Diogo. "Não tô entendendo. Eu estava gritando com todo mundo aqui, até com o Diogo", afirmou. Vinícius, então, retrucou: "Diogo é Diogo, eu sou eu".

João Gabriel reagiu com os colegas sobre os comentários de Aline. No quarto, ao final da festa, ele comentou sobre a revolta da sister por estar "Na Mira do Líder". "Eu falei pra ela: 'Se ela quiser falar alguma coisa, fala pra falar na nossa cara que é melhor do que ficar latindo no nosso canto", comentou. O irmão, João Pedro, não ficou calado. "Fala na nossa cara! Não é a muiézona? Ela não é a 'polícia' militar?", frisou.

Mateus e Eva também tiveram um desentendimento. A sister confrontou o brother após ouvi-lo mencionar seu nome durante uma conversa com Camilla e Vitória Strada. Mateus criticou a postura de Eva durante a dinâmica Sincerão, questionando: "Vocês não queriam se comprometer com mais ninguém e colocaram a gente [na Mira]. Por que, na hora do Sincerão, quando os meninos nos colocam na Mira, você fala 'não tem que dar explicação'? Por que não tem que dar explicação pra gente?" Eva respondeu, sem hesitar: "Mas não tem que dar explicação."

Diego Hypolito vai puxar Gabriel em possível contragolpe. "Eu não quero ser voto delas [Eva e Renata] e parei de ser voto delas. E eu acho que tem uma questão deles não me botarem, porque sabem que eu puxo o Gabriel. Se eu for votado pela casa, eu puxo o Gabriel na hora! Olha, me segura no Sincerão!", frisou o ginasta.