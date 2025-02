Critics Choice: 5 livros que inspiraram séries indicadas ao prêmio

O Critics Choice Awards aconteceu nesta sexta (6), premiando o melhor da televisão e do cinema.

Várias das séries que concorreram ao prêmio são baseadas em livros. Confira cinco dicas de Splash e aproveite para se aprofundar nas histórias que originaram suas produções favoritas:

Capa do livro 'Xógum', de James Clavell Imagem: Divulgação

"Xógum", de James Clavell (Arqueiro)

A série mais premiada da noite foi baseada na obra de James Clavell, lançada originalmente em 1975. Ambientada em 1600, a saga traz o universo dos samurais e das gueixas, embalada em uma trama que une política, religião, guerra e romance. O livro "Xógum" será relançado neste ano no Brasil, pela editora JBC.

Entre as categorias de drama, "Xógum" levou os prêmios de melhor série, melhor ator, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante.

Capa do livro "Pachinko", de Min Jin Lee Imagem: Divulgação

"Pachinko", de Min Jin Lee (Intrínseca)

O livro narra a saga de três gerações de imigrantes coreanos no Japão do século XX. A saga começa no início dos anos 1900, quando a adolescente Sunja engravida, na Coreia, de um forasteiro rico e casado. Após rejeitá-lo e decidir se casar com um pastor que está seguindo rumo ao Japão.

O "pachinko" é um jogo de caça-níquel popular no Japão, e é nos salões que abrigam esses jogos que a história se move, já que é um lugar onde os imigrantes coreanos, discriminados, trabalham para conseguir algum dinheiro.

"Pachinko" concorreu ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em série de drama e melhor série de língua estrangeira.

Capa do livro "O Talentoso Ripley", de Patricia Highsmith Imagem: Divulgação

"O Talentoso Ripley", de Patricia Highsmith (Intrínseca)

Ripley fez sucesso na TV e no cinema e já foi encarnado por Matt Damon e Andrew Scott. O sociopata é fruto da imaginação de Patricia Highsmith, que escreveu cinco livros sobre o personagem.

No primeiro volume, Ripley busca se estabelecer de Manhattan após fugir de casa — e vai fazer tudo para sobreviver. Ele recebe uma proposta inusitada: convencer Dickie Greenleaf, filho de um industrial, a deixar a Itália, voltar para casa e assumir os negócios da família. Ripley cria uma obsessão sombria após ser seduzido pelo estilo de vida do "amigo".

"Ripley" concorreu ao prêmio de melhor minissérie, melhor ator em minissérie e melhor atriz coadjuvante em minissérie.

Capa do livro "O Simpatizante", de Viet Thanh Nguyen Imagem: Divulgação

"O Simpatizante", de Viet Thanh Nguyen (Alfaguara)

A obra acompanha um agente duplo comunista, que consegue se refugiar nos EUA após a Queda de Saigon. Ele é o homem de confiança de um general que não aceita a derrota para os vietcongues, mas secretamente, ainda reporta a seus superiores comunistas no Vietnã.

"O Simpatizante" concorreu na categoria de melhor ator coadjuvante em minissérie, com Robert Downey Jr.

Capa do livro "Outlander: A viajante do Tempo", de Diana Gabaldon Imagem: Divulgação

"Outlander: A Viajante do Tempo", de Diana Gabaldon (Arqueiro)

A série, que faz sucesso nas páginas e na TV, narra a história da enfermeira Claire Randall. Enquanto desfruta de uma segunda lua de mel com o marido, é atraída para um antigo círculo de pedras, onde testemunha rituais misteriosos. De repente, se vê no ano de 1743, em meio à violência de uma Escócia tomada pela guerra.

Dividida entre duas épocas, ela conhece o escocês Jamie, um jovem guerreiro das Terras Altas, por quem se apaixona.

"Outlander" concorreu na categoria de melhor atriz em série de drama, com Caitriona Balfe.