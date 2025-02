Morando em Angola, Kelly Key renova bronzeado de fio-dental: 'Perfeita'

Kelly Key, 41, encantou os seguidores ao compartilhar álbum no qual surge renovando o bronzeado.

O que aconteceu

A cantora aproveitou o dia de sol em Angola para curtir a piscina. Nas imagens, Key surge usando um biquíni fio-dental na cor laranja, um chapéu para proteger o rosto e óculos de sol.

Nos comentários, Kelly Key foi bastante elogiada pelos admiradores. "Maravilha de mulher', afirmou um fã. "Musa, diva, deusa", elogiou outro. "Linda demais... baba, baby", escreveu um terceiro. "Perfeita", afirmou mais um.

No álbum de fotos, a artista também exibiu momentos em família. Em um clique, Kelly aparece ao lado do marido, Mico Freitas, 44, e o filho do casal, Artur, 8.

Kelly Key está morando atualmente em Angola, na África, país de origem de seu marido. A artista escolheu a cidade de Mussulo para morar com sua família.

Durante a estadia no país africano, ela tem aproveitado para curtir as belezas naturais de Angola, e costuma exibir registros pelo litoral angolano.