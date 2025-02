Do rap a post exaltando Hitler: como Kanye West colocou império em colapso

Uma série de publicações no perfil de Kanye West no X (antigo Twitter) vem provocando polêmica - dentro e fora das redes sociais. O rapper fez posts exaltando Hitler, defendendo P. Diddy e comentando outros tópicos.

Como Kanye West colocou império em colapso

Poucos artistas foram mais ouvidos, mais comentados ou mais rentáveis na música nas últimas duas décadas que Kanye West, rapper também conhecido pelo nome de Ye.

West subiu rápido na escala das polêmicas nos últimos anos, que ameaça ao menos em parte a sua fortuna — segundo a revista Forbes, ele já pode ser considerado um ex-bilionário.

Aos poucos, Kanye West foi se tornando uma espécie de ícone da extrema direita nos Estados Unidos, espantando marcas e parceiros comerciais.

Sobrevivente de um acidente de carro

Kanye West em comercial da sua campanha para a presidência dos EUA Imagem: Reprodução/Twitter

West ganhou notoriedade na música pouco mais de 20 anos atrás, após produzir o álbum "The Blueprint" (2001), do rapper Jay-Z. O projeto foi responsável pela primeira grande virada na carreira do artista norte-americano, que daquele momento em diante passaria a investir na própria trajetória.

Em 2003, quando tudo parecia no eixo, West dormiu enquanto dirigia e sofreu um grave acidente de carro. A experiência, no entanto, acabou inspirando a canção "Through the Wire" — primeiro single do disco de estreia de Ye, "The College Dropout".

O músico, embora tenha tido uma infância relativamente confortável, viu a vida se transformar radicalmente a partir daquele momento. O trabalho chegou a ocupar o segundo lugar no ranking da Billboard, nos Estados Unidos, com quase 450 mil cópias vendidas apenas na semana de lançamento.

Desde então, o artista já vendeu milhões de álbuns em todo o mundo. O sucesso estrondoso, entretanto, parece acompanhar o rapper na mesma proporção em que acumula contradições.

Do rap à música gospel

Músico foi candidado a presidente dos EUA Imagem: Taylor Hill/FilmMagic

Uma das mudanças mais radicais na vida do artista aconteceu no movimento que fez em direção à fé. A tendência foi observada pela primeira vez, ainda que tímida, no início da década passada, especialmente em trabalhos como "Yeezus" (2013) e "The Life of Pablo" (2016).

Mas foi em 2019, com o lançamento de "Jesus Is King", que o músico colocou a fé em Deus como tema principal de toda a narrativa do disco. O álbum é, em alguma medida, a materialização de um pedido por salvação. "Deus é a minha luz na escuridão. Oh, Deus. Deus é. Ele, Ele é meu tudo e todos (e nunca voltarei atrás). Deus é", diz o trecho da música "God Is".

No mesmo ano, o artista criou o ato gospel "Sunday Service". Em 2020, quando o projeto religioso completou um ano, West afirmou que este havia salvado a sua vida. A declaração foi feita a moradores de Skid Row, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que participavam de um dos encontros.

Vale lembrar que o rapper foi diagnosticado com transtorno bipolar em 2018. "Há muitas pessoas que vão dizer: 'Eu não acredito que você seja realmente bipolar'. Sempre que alguém quer dizer que estou errado sobre algo, escondo a verdade [ou] mentira, eles dizem, 'Você está louco'", contou em entrevista ao podcast "Drink Champs", em 2021.

Um passo à direita

Donald Trump durante o Café da Manhã Nacional de Oração em Washington Imagem: Ting Shen / AFP

Ao mesmo tempo em que a fé foi ganhando espaço na vida pública de Kanye, o movimento dele em direção à direita também foi ficando mais claro. Embora, evidentemente, não seja possível afirmar que uma coisa tenha relação direta com a outra.

Uma das sinalizações mais polêmicas nesse sentido aconteceu em 2018, quando o músico elogiou Donald Trump por fazer o "impossível" e vencer as eleições nos EUA. A declaração foi feita durante uma entrevista ao site TMZ.

Na mesma oportunidade, o artista também descreveu a escravidão como uma "escolha" e foi duramente criticado por isso. "Quando você ouve sobre escravidão durante 400 anos. Durante 400 anos? Isso parece uma escolha", disse.

Em 2020, o músico protagonizaria a própria candidatura à Presidência norte-americana. Era uma campanha desde o início fadada ao fracasso, uma vez que nos Estados Unidos dois grandes partidos, o Democrata e o Republicano, reúnem as condições políticas para de fato competir.

Candidatos independentes, como Kanye West, existem, mas nunca chegam a de fato concorrer. A campanha, que foi marcada por contradições e piadas nas redes sociais, chegou a ser apontada como uma das possíveis causas para o fim do casamento de Ye com a influenciadora Kim Kardashian.

O interesse por disputar o mais alto cargo da vida pública dos Estados Unidos, no entanto, foi manifestado lá atrás, em 2015. Em uma premiação da MTV, ele já havia dito que pensava em lançar uma candidatura própria.

Discurso antissemita e simpatia com a extrema direita

Kanye West | Balenciaga Imagem: Reprodução

Para entender o que aconteceu nas duas últimas semanas, com a perda de contratos, shows e dinheiro, é necessário voltar algumas casas. No início de outubro de 2022, durante desfile de sua marca Yeezy, em Paris, o cantor fez um discurso usando uma camiseta escrita "White Lives Matter" (Vidas Brancas Importam).

A frase faz um contraponto ao movimento "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam), que luta em defesa da população negra norte-americana, e foi criticada por personalidades da moda e fãs nas redes sociais. Ao mesmo tempo, encontrou algum eco em setores mais conservadores da sociedade.

Ao rebater o músico, Kanye atraiu para si uma nova acusação, a de ser antissemita. O discurso de Kanye West encontra eco em grupos extremistas ligados ao neonazismo e radicais do Islã. Dentro desses grupos, vigora a teoria da conspiração falsa de que judeus constituem uma espécie de elite econômica que secretamente controlaria o mundo.

O rapper também voltou a provocar revolta após dizer que George Floyd não teria morrido asfixiado durante participação no podcast "Drink Champs". O músico afirmou que a morte foi provocada pelo consomo de fentanil (medicamento de uso controlado e normalmente utilizado para a anestesia). Floyd morreu em 2020 vítima de violência policial nos EUA. A família do americano decidiu processar Ye.

O preço da polêmica

Kanye West no desfile da Yeezy com camiseta "White Lives Matter" -- "Vidas Brancas Importam", em tradução livre Imagem: Reprodução/Twitter

Diante da reação negativa e da pressão por um posicionamento, a Adidas decidiu encerrar a parceria com Kanye West após os comentários ofensivos e antissemitas do rapper. Com a decisão, a marca interrompeu imediatamente a produção da linha de produtos e todos os pagamentos ao rapper e suas empresas.

A coleção Yeezy com a Adidas, iniciada em 2016, resultou no lançamento de uma nova categoria na marca de Kanye e virou sucesso em todo o mundo. De acordo com reportagem da Forbes, após a quebra de contrato, Kanye deixou de ser bilionário.

A agência de talentos CCA o demitiu e o estúdio MRC anunciou que decidiu arquivar um documentário sobre a trajetória do cantor. Além disso, a grife Balenciaga e a marca varejista Gap também informaram o fim do contrato entre eles.

Nem mesmo a estátua do rapper no Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres, resistiu. Segundo o jornal The Guardian, a figura do artista norte-americano foi levada para para uma sala de arquivo após as declarações do artista.