Jade Barbosa deixou Diego Hypolito de fora de seu casamento? Entenda treta

Diego Hypolito, 38, alvoroçou a internet na última sexta-feira (7), ao falar dentro do BBB 25 (Globo) sobre uma amiga dos tempos de ginástica olímpica, com quem se decepcionou mais recentemente.

O que aconteceu

Fãs especularam nas redes sociais que a (ex-)amiga a quem Diego se refere seria Jade Barbosa, 33. "Foi uma pessoa que a gente levou muito para a nossa família, porque isso é nosso. E, num momento muito especial da vida dessa pessoa, eu e a minha irmã fomos excluídos", contou ele em conversa com Gracyanne Barbosa, 41.

Jade se casou em setembro do ano passado, com o administrador de empresas Leandro Ferlini. Além da cerimônia civil em São Paulo, outras duas celebrações para lá de luxuosas foram realizadas - uma na capital paulista, outra na Itália.

Nomes de peso da ginástica olímpica figuraram entre os convidados, mas Diego e Daniele Hypolito, 40, não estavam entre eles. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lorrane Oliveira, Daiane dos Santos e Arthur Nory foram alguns dos atletas que marcaram presença em um - ou mais de um - desses festejos.

À época, Diego chegou a manifestar publicamente seu descontentamento com a exclusão. "Saudade de quando o amor não era só conveniente", disparou ele, segundo o portal Terra, na legenda de uma foto antiga de Daniele e Jade, quando treinavam juntas no Flamengo. Ele apagou a publicação instantes depois.

Houve, inclusive, quem começasse a torcer pela presença do rapaz no BBB a partir desse episódio. "Gostaria muito de Diego Hypólito no BBB,porque acho que ele entregaria muito. Claramente é meio rancoroso", chegou a dizer naquele então um internauta, na rede social Bluesky.