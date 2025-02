Hambúrguer de lentilha e pudim: Gracyanne expõe cardápio fit no BBB 25

Gracyanne Barbosa, 41, deu detalhes no BBB 25 (Globo) de como costuma variar seu cardápio fit.

O que aconteceu

A ex-esposa de Belo contou que, quando quer comer algo diferente, costuma incluir gêneros como hambúrguer de lentilha e de grão-de-bico na dieta. "Faço coxinha de couve-flor, coxinha de batata doce, hambúrguer de grão-de-bico, hambúrguer de lentilha", enumerou, ao ser questionada por Vitória Strada, 28, sobre o tema.

Já entre seus doces preferidos, Gracyanne cita cheesecake com whey protein e pudim de claras. "Faço cheesecake com whey, fica muito bom. É o único doce que eu faço que realmente é bom. Misturo nozes, castanhas, fica muito bom. Faço pudim de claras, eu amo! Mas só eu que como em casa, então sei que não fica tão bom."

Ela entende que existe uma fase de adaptação do paladar à apreciação do doce saudável. "Se seu paladar está muito acostumado a comer açúcar, não tem como gostar de um doce saudável, de cara. É igual quando você come japonês a primeira vez: ninguém gosta daquela textura, mas, quando o paladar vai se acostumando... É adaptação. Acho que o doce ainda é mais fácil de comer fit, do que comida [salgada]."

