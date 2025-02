Gêmeos detonam Aline no BBB e sugerem indicar ao Paredão

Colaboração para Splash, no Rio

O clima esquentou na casa do BBB 25 após João Gabriel, líder da semana, colocar Aline "Na Mira do Líder." A sister demonstrou surpresa e se mostrou intrigada com a indicação, o que desencadeou reações explosivas dos gêmeos João Gabriel e João Pedro.

O que houve

Em uma conversa tensa na casa, João Gabriel não economizou nas críticas à postura de Aline. "Quero que se lasque! Eu falei pro Vinicius: 'Se ela continuar se remoendo e latindo pelos cantos, eu vou colocar ela [no Paredão]. Falei que não ia colocar, não, mas se ficar desse jeito, eu vou colocar sem dó'", frisou o gêmeo.

João Pedro também não ficou calado e reforçou o descontentamento. "Isso aqui é um jogo! Vai tomar no c*, porra! Dá vontade de colocar ela mesmo! Só porque ela falou esses trem tudo, batendo palma... Fala na cara, cê não é mulher demais?"

Apesar das falas acaloradas, João Gabriel tentou conter o irmão, alertando para as consequências das declarações. "Cala a boca. Você não tem nada a ver com isso! Depois você vai no Paredão e sai pelo que tá falando aí."

Sem se intimidar, João Pedro manteve uma postura desafiadora. "Foda-se! Tô nem aí! Tô sendo verdadeiro aqui. Não tô sendo duas caras, não, meu amigo." O brother ainda fez um pedido direto ao irmão. "Se amanhã ela não olhar pra nossa cara, Gabriel, coloca ela no Paredão logo." João Pedro continuou com críticas afiadas. "Dá moral pra uma ralé daquela! [...] Ela num é a muiézona? Ela não é a Polícia Militar?"