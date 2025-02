BBB 25: Tá com Nada é encerrado, e brothers festejam chegada de compras

No início da noite deste sábado (8) no BBB 25 (Globo), foi anunciado o fim do Tá com Nada.

O que aconteceu

O castigo foi amplamente festejado pelo elenco do reality. Eles receberam vários pacotes de alimentos —até então proibidos—, que foram distribuindo imediatamente pelos armários da cozinha.

Os participantes estavam no Tá com Nada desde o fim do Freeze, na última quinta-feira (6). Com exceção de Gracyanne, toda a casa foi para o castigo por terem se mexido quando não podia.

No Tá com Nada, os brothers têm a alimentação restrita a poucos itens. Eles estavam comendo apenas arroz, feijão, café e goiabada.