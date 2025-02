'DtMF': como música de Bad Bunny virou hino para refugiados de Gaza

'Debí Tirar Más Fotos', música de Bad Bunny lançada no último álbum do artista em janeiro, está sendo usada por pessoas do Líbano e de Gaza para compartilhar fotos e vídeos antes dos conflitos com Israel.

O que aconteceu

Bad Bunny fala que "deveria ter tirado mais fotos" no seu maior sucesso do último álbum. Artista dedicou todas as faixas ao seu local de origem, Porto Rico, ilha caribenha e território dos Estados Unidos.

Música repercute no Líbano e em Gaza. O som (em espanhol) é acompanhado por fotos e vídeos de cidades antes do início do último conflito com Israel, e compartilhado nas redes sociais junto de mensagens de esperança e reconstrução.

Israel e Hamas chegaram a acordo de cessar-fogo em janeiro. Desde então, milhares de pessoas estão retornando para suas casas —muitas vezes em baixo de escombros. Os vídeos ao som de DtMF surgiram neste contexto.

Eu devia ter tirado mais fotos quando tinha você / Eu devia ter te dado mais beijos e abraços quando pude / Ei, tomara que minha galera nunca se mude / E se hoje eu ficar bêbado, então que me ajudem.

trecho de DtMF traduzida

Viral no TikTok. Segundo Marie-Jose Azzi, jornalista da BBC no Líbano, alguém fez a tradução da música no TikTok e ela ficou famosa nos territórios do Oriente Médio. "Fiquei chocada porque, geralmente, as pessoas aqui não falam espanhol", afirmou a BBC Mundo.

Outros sucessos dele também tocam no Oriente Médio. "Lo que le pasó a Hawaii", em que o cantor fala sobre seu desejo de que Porto Rico se torne independente dos EUA, e "Baile Inolvidable", que passa mensagens políticas, são ouvidas em restaurantes e casas noturnas.