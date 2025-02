Critics Choice: 'Emilia Pérez' perde prêmio principal, mas leva outros três

"Emilia Pérez" foi o maior vencedor do Critics Choice Awards, mas perdeu o prêmio principal da noite para "Anora".

O que aconteceu

"Emilia Pérez" levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, melhor filme em língua estrangeira e melhor canção. O filme estrelado por Karla Sofía Gascón desbancou "Ainda Estou Aqui", que concorria em apenas uma categoria.

O prêmio principal da noite, porém, ficou com "Anora". Esse foi o único prêmio do filme estrelado por Mikey Madison. Ela interpreta uma acompanhante que se casa por impulso com o herdeiro de um oligarca russo, mas precisa lidar com a família dele, que vai à Nova York exigir o cancelamento da união.

A premiação repete a lógica de Cannes na distribuição dos prêmios principais. Na premiação francesa, "Anora" foi escolhido como o melhor filme, enquanto "Emilia Pérez" levou o Prêmio do Júri e o prêmio de melhor atriz para Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, e Zoe Saldaña.

Karla Sofía Gascón não foi citada nos discursos de nenhum de seus colegas de "Emilia Pérez". Envolvida em uma série de controvérsias, Karla Sofía foi citada apenas por Demi Moore. Ela não compareceu à premiação.

O elenco de "Ainda Estou Aqui" não compareceu à premiação. Segundo a assessoria de imprensa do filme, houve um conflito de agendas e ninguém conseguiu comparecer. Fernanda Torres estava na Europa, enquanto Selton Mello grava o remake de "Anaconda" na Austrália.

Com dois títulos na disputa, o Brasil não levou nenhum prêmio nesta noite. Além de "Ainda Estou Aqui", que perdeu para "Emilia Pérez" na categoria de melhor filme em língua estrangeira, "Senna" também perdeu para "Round 6" na categoria de melhor série em língua estrangeira.

Demi Moore, considerada a principal concorrente de Fernanda Torres no Oscar, levou o prêmio de melhor atriz. Ela venceu por seu trabalho em "A Substância".

Entre as séries, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" foi a maior vencedora da noite, com quatro prêmios. A produção venceu nas categorias de melhor série de drama, melhor ator em série de drama (Hiroyuki Sanada), melhor ator coadjuvante em série de drama (Tadanobu Asano) e melhor atriz coadjuvante em série de drama (Moeka Hoshi).

"Hacks" também se destacou, com três prêmios. A produção venceu nas categorias de melhor série de comédia, melhor atriz em série de comédia (Jean Smart) e melhor atriz coadjuvante em série de comédia (Hannah Einbinder).